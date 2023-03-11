إجراء القرعة العلنية للمتقدمين لتأشيرات الحج العادية للعاملين بالأوقاف (فيديو)

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم نتيجة إجراء القرعة العلنية للمتقدمين لتأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية) على نفقتهم من بين العاملين بالأوقاف للعام الحالي 1444هـ - 2023م.

إجراء قرعة الحج

وقامت الأوقاف ببث وقائع القرعة على الهواء مباشرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفيما يلي فيديو البث المباشر:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف توفير 25 تأشيرة حج عادية، وذلك في إطار ما أكدت عليه اللجنة العليا للحج بأنه لا حج على نفقة الدولة هذا العام، وتأكيد وزارة الأوقاف على ذلك والتزامها به، وتأييدها الكامل له.

ضوابط تأشيرات حج القرعة

وتأتي التأشيرات الجديدة بالضوابط التالية:

– أن يكون المتقدم من العاملين بالأوقاف المعينين المثبتين على درجة مالية بها أو بأي من الجهات التابعة لها، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

- أن يتحمل المتقدم جميع تكاليف حجه كاملة، علما بأن هذه التأشيرات ستنفذ من خلال إحدى شركات السياحة، ويتحمل الحاج كامل المبلغ الذي تحدده الشركة.

- حال زيادة عدد المتقدمين عن التأشيرات المحددة سيتم عمل قرعة علنية بينهم.