استمرار فعاليات الحملة التوعوية لترشيد استهلاك المياه بروض الفرج لليوم الثالث

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مواصلة فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، تنفيذ أنشطة التوعية المائية المتنوعة بحي روض الفرج، في إطار الحملة القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

الإعلان عن الحملة والخدمات التي تقدمها

وقال المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة في تصريحات للصحفيين، إن اليوم الثاني للحملة، شهد الإعلان عن الحملة، وعن الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين بمحافظة القاهرة، من خلال سيارات الشركة التي جابت حي روض الفرج.

استمرار فريق التوعية في عمل استطلاعات الرأي

وأضاف رئيس صرف القاهرة، أنه تم قراءة عدادات المياه لعدد من المصالح الحكومية، لافتاً إلى استمرار فريق التوعية في عمل استطلاعات لرأي المواطنين، وحث وإرشاد المواطنين بالسلوكيات السليمة فى التعامل مع المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي.

رفع الوعى المائي

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بدء فعاليات الاستعداد للقافلة بمنطقة السيوف بالإسكندرية، في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه «كل نقطة بتفرق»، التي اطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الدينية الأزهر والكنيسة، بهدف رفع الوعى المائى، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها.

وصول مياه صحية لكل المواطنين

وأشار إلى المجهودات التي تقوم بها الدولة، من أجل ضمان وصول مياه صحية لكل المواطنين، وكذلك غرس ثقافة المشاركة، ومسئولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي.