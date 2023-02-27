حسابات التوفير تنافس الشهادات بعوائد تصل لـ18% شهريا.. ابدأ بـ1000 جنيه

ارتفعت عوائد حسابات التوفير بالجنيه المصري لتصل 18%، لتنافس بذلك الشهادات الادخارية التي حظيت بأغلب مدخرات المصريين الشهر الماضي، في أعقاب قيام بنوك حكومية وخاصة طرح شهادات بعائد يصل 25%، قبل أن تتوقف أغلبها عن الطرح مع نهاية يناير.

8 بنوك مصرية تقدم أعلى سعر للفائدة

احتفظت 8 بنوك مصرية بأعلى سعر للفائدة على حسابات التوفير بالجنيه المصرية، وجاء في صدارتها البنك العربي الأفريقي الدولي، بعائد يصل 18% بدورية صرف شهرية، على المبالغ من 50 ألف جنيه، في حساب توفير جولدن بلس، في حين يقدم بنك التنمية الصناعية في حساب توفير ستار عائد يتراوح من 7.5% لـ12% على المبالغ من 5 آلاف جنيه.

بنك قناة السويس كان من بين البنوك ذات العائد المرتفع على حسابات التوفير، وذلك من خلال حساب التوفير «إيليت» ذو العائد الـ9.5% كحد أقصى على المبالغ من 5 آلاف جنيه، بينما المصرف العربي الدولي، فقدم على حساب توفير الشباب عائد يصل 10.25% بحد أدنى 1000 جنيه، لفئتي الشباب والقصر.

أسعار الفائدة تصل 10.25% في المصرف المتحد

يتيح المصرف المتحد، عائد يصل لـ8.2% على حساب التوفير الإسلامي «أجيال للشباب»، بحد أدنى 1000 جنيه فقط لفتح الحساب واحتساب العائد، فيما ترتفع الفائدة على حساب «دايموند» لديه لتصل 9.25% على المبالغ من 100 ألف جنيه، ولفئتي الشباب والقصر يقدم «المصرف» حساب أجيال بعائد يصل 10.25% بحد أدنى 1000 جنيه فقط.

احتفظ بنك مصر لنفسه بعائد الـ11% لأصحاب المعاشات، بحد أدنى 1000 جنيه، وبدورية صرف شهرية، فيما يقدم بنك أبو ظبي التجاري عائد يصل 12.75% على المبالغ من 5 آلاف جنيه، ومن 5% لـ8% في حساب التوفير «الصفوة» من بنك التعمير والإسكان بحد أدنى 100 ألف جنيه.

ماراثون الشهادات الادخارية في يناير

كانت بنوك: الأهلي المصري ومصر والقاهرة، طرحت في يناير شهاداتي الـ22.5% والـ25% قبل أن تتوقف عن الطرح بعد جمع الحصيلة المستهدفة بنهاية الشهر، وتبعتها بنوك القطاع الخاص بطرح شهادات 20 و22.5%.

كان البنك المركزي المصري، قد أبقى مطلع فبراير الجاري في اجتماع لجنة السياسة النقدية، على سعري الفائدة على الإيداع والإقراض عند 16.25% و17.25% على الترتيب ذاته، وهي نفس مستويات الفائدة في ديسمبر الماضي.