12 خطوة لتسجيل قراءة العداد بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

كشفت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، التي تخدم ‏نحو 5 ملايين مشترك في محافظات ‏«الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط» مقسمة لأربع قطاعات «شمال الدقهلية- جنوب الدقهلية- كفر الشيخ- دمياط»، الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشترك الواقع بنطاق عملها لتسجيل قراءة العداد لضمان انتظام اصدار فاتورة الكهرباء بالاستهلاك الفعلي.

خطوات تسجيل قراءة العداد إلكترونيا

حددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 12 خطوة يجب أن يقوم بها المشترك لتسجيل قراءة العداد بنفسه إلكترونيا، حتى يتم إصدار فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية دون أخطاء، ومعبرة عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك من خلال اتباع التالي:

الخطوة الأولى:

من خلال دخول المشترك على موقع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من هنا

الخطوة الثانية:

يختار المشترك خانة الاستعلام عن الفواتير من الصفحة الرئيسية.

الخطوة الثالثة:

ستظهر شاشة تحت عنوان الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

الخطوة الرابعة:

يجب على المواطن اختيار المحافظة التي ينتمي إليها من بين المحافظات الـ3 الواقعة بنطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

الخطوة الخامسة:

يجب على المواطن اختيار هندسة الكهرباء التابع لها.

الخطوة السادسة:

يسجل المشترك المنطقة التابع لها، والمدونة بإيصال كهرباء سابق لضمان تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا.

الخطوة السابعة:

تتم من خلال قيام المشترك بتسجيل رقم اليومية الخاص بالمشترك.

الخطوة الثامنة:

تتم من خلال قيام المشترك بادخال رقم حساب عداد الكهرباء المنزلي لتسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا.

الخطوة التاسعة:

تتم من خلال قيام المشترك بالضغط على كلمة الاستعلام عن الفواتير لتسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا.

الخطوة العاشرة:

سيطلب من المشترك البرنامج كتابة قراءة عداد الكهرباء في إحدى الخانات.

الخطوة الحادية عشر:

سيتطلب من المشترك توجيه الهاتف لتصوير قراءة العداد بشكل واضح ليتم إرسالها والتأكيد على صحة البيانات المرسلة.

الخطوة الثانية عشر:

بعد التأكد من صحة البيانات ستظهر لك تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا الخاص بك.

خطة الدولة للتحول الرقمي

وقالت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر المنشور، إن تسجيل قراءة عداد الكهرباء إلكترونيا، يهدف إلى الحد من القراءات غير الصحيحة «الوهمية»، وإصدار فواتير صحيحة مقارنة باستهلاك المواطنين، لافتا إلى أن الخدمات الإلكترونية ومنها تسجيل قراءة عداد الكهرباء، إلكترونيا ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، التي تنفذها بجميع جهات وهيئات مصر وفي كل المحافظات.