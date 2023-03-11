الفنان محمود محسن يكشف تفاصيل تصميم الديكور في السينما المصرية

كشف الفنان محمود محسن، تفاصيل مهنته كأحد أهم مصممي ديكورات أفلام السينما المصرية، موضحًا أن «الديكور هو التجميل، لكننا في السينما لا نقتصر على هذه المهمة فقط، ولكن السيناريو عبارة عن بناء درامي مكتوب، ونحقق الرؤية في السيناريو إلى صورة».

وأضاف «محسن»، خلال حواره مع الإعلامية سناء منصور والإعلامية سالي شاهين، مقدمتا برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة dmc: «الدراما بها صراع، وبالتالي فنحن نراعي هذا الأمر في تصميم الديكورات، حيث نستهدف تحقيق الصراع المرئي، الذي يتنوع ما بين صراع الخطوط والألوان والظل والنور والأعماق».

وتابع الفنان: «أنواع كثيرة من الصراع وأكثر من صراع يمكن أن يتجمع ونضعه في الكادر لتحقيق رؤية واقعية، مثلا عندما يصف الروائي العالمي نجيب محفوظ البيوت في رواياته، يكون الوصف في الرواية عبارة عن صفحات، ولكن هذه الصفحات نختصرها نحن في رؤية واحدة، تفاصيل نجيب محفوظ نجدها في تفاصيل الشخصيات داخل العمل».