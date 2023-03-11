محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فعاليات إجراء قرعة الحج العلنية التي نظمتها مديرية أمن الجيزة، وتمت تحت إشراف وزارة الداخلية، وذلك لموسم الحج 1444 هجريًا – 2023 ميلاديًا وذلك بمقر المديرية.

ضمان الشفافية والعدالة بين المتقدمين

وأشار المحافظ في بيان له إلى أن القرعة تم إجراؤها بشكل إلكتروني لضمان الشفافية والعدالة بين المتقدمين وكانت الأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل.

وقدم المحافظ التهنئة للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مطالباً إياهم بالدعاء لوطننا الحبيب.

حضر فعاليات القرعة اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة.