انقطاع المياه عن 13 منطقة في الفيوم.. تعرف على الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، عن وجود كسر مفاجئ لخط مياه قطر 400 مم بلاستيك على طريق «أبشواي - الخالدية» بمركز يوسف الصديق.

انقطاع المياه في عدة مناطق بالفيوم

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إلى أن الكسر المفاجئ لخط المياه أدى إلى قطع المياه عن المناطق التالية «كحك بحري - العوني - الصعايدة - ميزار - العلوية الخالدة - الشاهين - صميدة صالح هويدي - أبو شنب - عبدالقوي سالم الطماوي - الزرابي - دوار محمد علي - الجيلاني - عزبة سنور وتوابعها»، لافتا إلى أنه جاري العمل والإصلاح للكسر الآن.

كيفية إبلاغ المواطنين عن الشكاوى

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عبر منشور على صفحتها بـ«فيسبوك»، إنها تستقبل بلاغات وشكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن 125، ومن خط أرضي «0842077138 - 0842077137»، ومن أي محمول على أرقام «01208288834 - 0120288854»، وواتساب على رقم «01275358538».

مياه القاهرة تواصل تنفيذ اللحامات

وعلى الجانب الآخر، تواصل شركة مياه الشرب بالقاهرة تنفيذ أعمال اللحامات الخاصة بخط قطر 1000 مم، المتعارض مع أعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس لإعادة ضخ المياه في تمام الساعة الثانية عشر مساء اليوم بمناطق «شارع سنان - شارع ترعة الجبل - حمامات القبة - شارع ابن سندر - شارع طومنباي- منطقة عين شمس الغربية - شارع سليم الأول - شارع عين شمس - خارجة المطرية - منشية البكري- الحرس الجمهوري - رئاسة القوات الجوية - عمارات العبور - دار الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة - الشيراتون - خزان 5 الملتقى العربي - الكلية الحربية - الحي العاشر - مساكن صقر قريش - مدينة الأمل (الهجانة سابقا) - أرض الجولف التابعة لمدينة نصر - سيتي ستارز».