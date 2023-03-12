شراكة في سوبر ماركت حولت جارين لعدوين بسوهاج.. «عاهة مستديمة وسجن»

قرر شخصان مشاركة بعضهما في التجارة بسوبر ماركت بمركز المراغة بمحافظة سوهاج منذ نهاية عام 2019، وافتتحا المحل معا، ولكن سرعان ما تلاشت أواصر المودة بينهما وتحولت الشراكة لمشكلة، ولختلفا وخسرا الأموال، وحمّل كل منهما الآخر مسئولية ذلك.

تفاصيل واقعة الضرب

وتحول الشخصان الجاران إلى عدوين، وحدثت بينهما مشاجرات وصلت إلى تحرير المحاضر الرسمية، وأصيب أحدهما بعاهة مستديمة بينما حكم على الآخر بالسجن المشدد عشر سنوات، حيث أسدلت محكمة جنايات سوهاج الستار على القضية التي بدأت بخلاف مالي بين الجارين يدعى أحدهما «أ. أ»، 37 عاما، عامل، والذي بيّت النية على الانتقام من جاره «ع. م»، 40 عاما، وأعد لذلك سلاحا أبيضا «فأس»، وانتظر عودته من عمله، وتربص به وانهال عليه بالفأس حتى وصلت صرخات المجني عليه للجيران الذين أنقذوه بنقله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا بوصول أربعيني لمستشفى سوهاج الجامعي مصابا بعدة كسور وجروح قطعية إثر أداة حادة «فأس».

تحرير محضر بالواقعة

وتم ضبط المتهم بواسطة مركز شرطة المراغة والذي أقر بالواقعة انتقاما من جاره لخلافات مالية بينهما عقب مشاركتهما بسوبر ماركت، واستمرت الخلافات بينهما أكثر من 6 أشهر حتى بيّت النية على قتل جاره انتقاما منه في يونيو 2020.

إحالة القضية لجنايات سوهاج

وأصيب المجنى عليه بعاهة مستديمة «عجز في يده بنسبة 30%»، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج التي قضت بالسجن المشدد على المتهم وتعويض 50 ألف جنيه للمجني عليه.