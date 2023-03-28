خطوات توثيق إقرار في الشهر العقاري «أون لاين» خلال رمضان 2023

يرغب العديد من المواطنين خلال الكثير من الأوقات، إلى القيام بالتنازل عن عقارات أو حقوق محددة، تكون بحاجة إلى توثيق إقرار في الشهر العقاري، وهو ما يكون شاقًا على المواطن، خلال شهر رمضان الكريم، في أثناء تحمله مشقة الصيام، ما يدفعه لمعرفة، خطوات توثيق إقرار في الشهر العقاري «أون لاين» في رمضان 2023.

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» خطوات مبسطة، لتوثيق إقرار في الشهر العقاري «أون لاين» في رمضان 2023.، استمرارًا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات توثيق إقرار في الشهر العقاري «أون لاين» في رمضان 2023.

أتاحت وزارة العدل إلكترونيًا، بوابة مصر الرقمية، في إطار التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، والحد من الازحام، ومواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، إذ تكون خطوات توثيق إقرار في الشهر العقاري كالآتي:

- الخطوة الأولى، تسجيل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

- الخطوة الثانية، بمجرد الدخول إلى البوابة تظهر قائمة الخدمات المتاحة عبر الموقع لتختار من بينها خدمة التوثيق ومنها اختيار توثيق إقرار رسمي.

- الخطوة الثالثة، وفي هذه الخطوة ضمن خطوات توثيق إقرار رسمي «أون لاين» يطلب منك إضافة بعد العمليات، والتي تتضمن بيانات الطرف الأول «الرقم القومي - رقم المصنع - العنوان مفصلا».

- الخطوة الرابعة، ثم يطلب منك ديباجة الإقرار، والمبلغ المالي إن وُجد.

خدمات عديدة تُقدمها بوابة مصر الرقمية للمواطنين «أون لاين»

وتُقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين ومنها «استخراج توكيل عام رسمي، وتفعيل بطاقة التموين والاستعلام عنها، وإقامة دعوى مدنية عبر الإنترنت، وتسجيل المواليد الجدد على بطاقة التموين، والاستعلام ودفع مخالفات المرور، ونقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخري، وإصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين»، والعديد من الخدمات الأخرى التي تُقدمها البوابة ويمكن الاستفادة من خلالها.