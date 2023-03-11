سعر استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا حال فقدانها للسفر للحج

قالت وزارة الصحة والسكان، إن السفر لأداء فريضة الحج يشترط الحصول على لقاح كورونا، وشهادة تطعيم لقاح كورونا أيضا، مشيرة إلى أنه في حال فقدان شهادة تطعيم كورونا قبل السفر للحج، يمكن استخراجها مجددا بأماكن استخراج شهادة كورونا للمسافرين، وهي داخل مكاتب موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه يمكن استخراجها كالبطاقات الشخصية في حال فقدانها، يتم استخراج البديل مرة واثنين وثلاثة.

استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا

وتابعت وزارة الصحة والسكان في تقرير لها، أنه يمكن استخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا بـ100 جنيه للمواطنين المسافرين من المصريين، مضيفة إلى أنها لا تستغرق وقتا في استخراجها مرة أخرى، مناشدة المواطنين المسافرين إلى الحج، بضرورة الحصول على الجرعتنين «الأولى والثانية»، والحصول على الجرعة التنشيطية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته المختلفة وتعزيز الجهاز المناعى للجسم.

توافر لقاحات كورونا للمسافرين للحج

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة وموجودة، داخل مراكز تلقي لقاح كورونا الثابتة، والموزعة على مستوى محافظات الجمهورية، ولا يوجد أي نقص سواء للمواطنين في مصر أو المسافرين خارج مصر، إلى بعض الدول التي اشترطت دخولها الحصول على لقاح كورونا بعينه.

وعن تغير الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا يوجد أى تغير في الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، التي تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والإحساس بالتعب، لافتة الى هذه الأعراض، تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى طبيب.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن معرفة أقرب مركز لاستخراج شهادة تطعيم لقاح كورونا، من خلال الاتصال بالخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين.