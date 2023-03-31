«وأنت في بيتك».. خطوات تسجيل قراءة عداد المياه لحساب الاستهلاك الشهري

بعد تعميم خاصية الدفع الإلكتروني في جميع شركات المرافق المختلفة من (غاز، كهرباء، تليفون، مياه) يسعى المواطنون للاستفادة من الخدمة حتى لا يتنقلون أثناء ساعات الصيام في نهار رمضان 2023، والاستعلام والدفع «أون لاين».

ويسعى مشتركو عدادات المياه في جميع المحافظات، للاستعلام الإلكتروني عن قراءة استهلاك العدادات الشهري، وإرسالها على موقع الشركة لمعرفة قيمة الفاتورة ودفعها إلكترونيا.

موعد تسجيل قراءة عداد المياه إلكترونيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في منشور لها بوقت سابق، إتاحة تسجيل قراءة عدادات المياه القديمة في الفترة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني «قراءتي»، وهو تطبيق سريع وآمن على سرية بيانات جميع العملاء، كما يساعد على توصيل القراءة الفعلية للعدادت المياه، ومتاح لجميع العملاء بكل محافظات الجمهورية، ومن خلاله تجري معرفة قيمة الفاتورة الشهرية، وأيضا يستطيع المشترك تفادي تراكم الفواتير.

طرق تسجيل قراءة عداد المياه عبر تطبيق «قراءتي»

- يجب فى البداية تحميل التطبيق مجانًا، وذلك لجميع أنظمة الأندرويد عبر الرابط الإلكتروني هنا.

- وبالنسبة لأنظمة IOS، يجري تحميله من خلال هذا الرابط.

- تسجيل بيانات العميل المتاحة في فاتورة المياه وتتضمن كلا من «اسم المشترك، رقم العداد، الشركة التابع لها، رقم الهاتف».

طرق أخرى لتسديد فاتورة المياه إلكترونيا

- السداد من خلال المحافظ أو من خلال مصاري، وضامن، فوري وضامن.

- السداد من خلال محصل الشركة.