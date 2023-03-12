ما هي «مبادرة المواطنة الرقمية»؟.. «الاتصالات» توضح

قالت أسماء صابر، مدير مبادرة المواطنة الرقمية بوزارة الاتصالات، إنّ وزارة الاتصالات تعمل على مبادرة المواطنة الرقمية منذ العام 2020، وتنفذها إدارة التنمية المجتمعية الرقمية بالوزارة، للتعريق بالعام الرقمي، وحدوده ومسؤولياته وشكله وفرصه، والقوانين التي تحكمه.

مبادرة المواطنة الرقمية

وأضافت مدير مبادرة المواطنة الرقمية بوزارة الاتصالات، خلال حوارها مع الإعلامية آية جمال الدين والإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة dmc، أنّ مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يتعاملون مع عالم شديد السرعة والتعقيد بكم هائل من المعلومات يوميا، والجميع مجبر على التعامل مع الخدمات الرقمية بشكل يومي، موضحا أنّ المبادرة توضح للمواطن الرقمي المهارات التي يتطلب وجودها لديه، خاصة مع انتشار الخدمات الرقمية مثل التأمين الصحي الشامل والمرور، وهي أمور تتطلب وجود مهارات مثل الهوية الرقمية وتأثيرها على العمل والبصمة الرقمية.

وتابعت مدير مبادرة المواطنة الرقمية بوزارة الاتصالات، أنّ المخاطر الأساسية التي يتعرض لها المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنقسم لقسمين أساسيين، جرائم رقمية تصيد ابتزاز وانتحال الشخصية والتهديد ونشر محتوى غير لائق، والجزء الآخر هي المخاطر الجسمانية والنفسية التي تسببها الأجهزة الإلكترونية والتعامل مع المنصات الرقمية.