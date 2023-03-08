دورة تدريبية مجانية لتأهيل الباحثين عن فرصة عمل خلال أيام

عدد من الدورات التدريبية تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب.

من 16 حتى 20 مارس

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، عبر الصفحة الرسمية للمركز، عبر «فيسبوك»: «من أكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل مجال إدارة المشروعات، ولو عندك شغف بالإدارة وعاوز تعرف إزاي تدير مشروع من أوله لحد التنفيذ فـ تدريب إدارة المشروعات هيكون مفيد ليك».

وأضاف المركز المصري الألماني، خلال المنشور، أن تدريب إدارة المشروعات يستهدف معرفة التخطيط والتنبؤ وتحديد الأهداف لإدارة أي مشروع، إدارة الجدول الزمني، إدارة التكاليف المالية والموارد البشرية، إدارة أصحاب المصلحة، والتعرف على أدوات إدارة المشروعات لتوثيق المشروع، وسيكون التدريب متاح خلال الفترة من 16 مارس وحتى 20 مارس من الساعة 6 مساءا وحتى 10 مساءا.

المساعدة في اتخاذ القرار المهني السليم والمهنة المناسبة

كما أشار المركز المصري الألماني، إلى تنظيم تدريب آخر حول الإرشاد المهني، والذي يستهدف المساعدة في اتخاذ القرار المهني السليم والمهنة المناسبة لقرارتك وطموحاتك، وذلك من خلال مدربين متخصصين في مجال الإرشاد المهني عن طريق 3 مراحل، وهم: «الوعي بالذات، فهم سوق العمل والمسارات المهنية المختلفة، كتابة الخطة الشخصية»، وذلك خلال الفترة من 18 مارس وحتى 22 مارس، من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصرا داخل محافظة الأقصر.