شاكر: 55 مليار جنيه تكلفة تنفيذ محطات توليد كهرباء غير مستكملة من 2014

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنَّ الوزارة استكملت محطات توليد الكهرباء التي بدأ العمل بها قبل عام 2014، موضحًا أنَّ القدرات الكهربية التي جرى استكمالها بالمحطات حتى نهاية 2015 بلغت 3650 ميجا وات، كما جرى استكمال محطة السويس البخارية في 2016، لتبلغ القدرات المستكملة نحو 4250 ميجاوات.

شاكر: إضافة 750 ميجاوات لمحطة توليد كهرباء بنها

وأضاف شاكر، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعدد من مشروعات قطاع الكهرباء بصعيد مصر، أنَّ التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات بلغت 55 مليار جنيه، مثل محطة توليد كهرباء بنها بقدرة 750 ميجاوات، إذ بدأ العمل فيها في عام 2011، وجرى تشغيلها تجاريا في يوليو 2014، ومحطة العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات وبدأ العمل فيها في عام 2009 ودخلت الخدمة في مارس 2015.

وزير الكهرباء: إنجازاتنا تتميز بسرعة غير مسبوقة

وأشار وزير الكهرباء، إلى أنَّ ما تمّ إنجازه في الخطة العاجلة بالمقارنة بما كان يتمّ سابقًا تميز بالسرعة غير المسبوقة.