ضعف المياه لمدة 3 أيام في عدة مناطق بالدقهلية للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن ضعف ضغوط مياه الشرب أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين لمدة 15 ساعة، بداية من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 11 ليلًا، في مركز شربين ومناطق من طلخا وبلقاس، وذلك نظرا لقيامها بأعمال تحديث في المآخذ والمحابس مما يجعل مرفق مياه شربين يعمل بقدرة 70% فقط من طاقته الفعلية.

المناطق المتأثرة بضعف المياه في الدقهلية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي:

1- مركز ومدينة شربين.

2- قرى ديسط، وكتامة، والطويلة، والحاج خليل التابعين لمركز طلخا.

3- مجلس قروي بسنديلة، وجزء من مجلس قروي الجزائر، والزهراء التابعين لمركز بلقاس.

سبب قطع المياه في الدقهلية

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى القيام بالعديد من الأعمال في مرفق مياه شربين مما يجعله يعمل بقدرة 70% من طاقته على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء وتلك الأعمال هي:

1- فك ورفع بطارية الربط القديمة قطر 800مم بين عنبري المأخذ.

2- تركيب بطارية ربط جديدة بين العنبرين قطر 1200مم وكذلك تركيب محبس القفل وتوصيلها على غرفة المحابس.

3- ربط خط المياه الخام قطر 1000مم (دفع موجه) بغرفة المحابس الجديدة.

4- الربط بين غرفة المحابس الجديدة (خط 1000مم مخطط ربطه مع خطين قائمين قطر 600مم).

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.