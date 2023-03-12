«النقل» تعلن مخطط تنفيذ رحلات عبارات شركة القاهرة

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، مخطط تنفيذ رحلات عبارات شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري على الخط الملاحي الفريقة / ضبا سفاجا / ضبا، خلال شهر مارس 2023 الفترة من 14 مارس الجاري حتى 27 من نفس الشهر.

ضوابط تأجيل مواعيد الرحلات

وأضافت الوزارة، في منشور رسمي لها، أنه يتم تأجيل مواعيد الرحلات طبقًا للأحوال الجو مائية «حالة البحر» بمنطقة شمال البحر الأحمر ومعدل الإركاب والسيارات المتواجدة بمدينة ضبا ومصر والتي تم تأكيد الحجز لها عن طريق الوكيل السياحي، وهي الشركة الملاحية للوكالات البحرية وكيل شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري بالمملكة العربية السعودية وشركة هيبتون للسياحة وكيل شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري مصر وذلك لتغطية تكاليف الرحلة فقط لا غير.

إجراءات طلب رحلات إضافية

وأكدت وزارة النقل والمواصلات، أنه في حالة طلب رحلات إضافية، يتم إخطار شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري قبل الرحلة بـ72 ساعة وطبقًا لموقف استطلاع الموقف الجومائي بمسرح البحر الأحمر.

إضافة عربات تهوية ديناميكية

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة النقل، عن إضافة عربات تهوية ديناميكية لبعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية والعكس بدلًا من عربات تحيا مصر وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13 مارس الجاري.