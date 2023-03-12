1.6 مليار جنيه لتوسيع محطة محولات كهرباء شرق مطروح

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه استمرارا لجهود الدولة المصرية، وخطة الوزارة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء، على جميع أنحاء الجمهورية، وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع شركة مدكور للمشرعات للتوسيع محطة محولات شرق مطروح بمهمات جهدي 500/220 ك. ف، من النوع المعزول بالغاز «GIS» سعة (2×750 +2× 175) م.ف.أ بنظام تسليم مفتاح.

تدعيم التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالى

واشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان، إلى أن المشروع يهدف إلى تدعيم التغذية الكهربية لمنطقة الساحل الشمالى، وتوفير التغذية الكهربية للأحمال المطلوبة من شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى الاستعداد لتدعيم خط الربط الكهربائي بين مصر وليبيا، وذلك لرفع القدرة حتى 2000م. وات.

مدة تنفيذ المشروع تصل الى 18 شهر من تاريخ توقيع العقد

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تكلفة المشروع تبلغ حوالى 1.6 مليار جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 18 شهرا من تاريخ توقيع العقد، لافتا إلى أنه يتم التمويل المكون الأجنبي، من قرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، والمكون المحلي للعقد تمويلاً من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.​

إنشاء محطة محولات المنيا

فيما وقعت اليوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقد اخرمع شركة السويدي اليكتريك «T&D »لانشاء محطــة محــولات المنــيا ما قوســة جهــد «66/220/ 11ك . ف سعة 2*175+2*40» م.ف.ا من النوع المعزول بالغاز GIS لمهما ت بنظام "تسليم مفتاح".

ويهدف المشروع الي تدعيم الشبكة الكهربية بمحافظة المنيا وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الاحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية بمحافظة المنيا بتكلفة حوالى660 مليون جنيه بتمويل المكون الاجنبي من قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمكون المحلي للعقد تمويلاً من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل الى حوالى 25 شهر من تاريخ توقيع العقد علي مرحلتين (جهد 66ك.ف مرحلة اولي جهد 220ك.ف مرحلة ثانية.