السجن 3 سنوات لـ5 متهمين في قضيتي تعدي على فتاة وتجارة سلاح بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطلين، لاتهامهما بالتعدي على فتاة تبلغ 18 عاما من عمرها بالقوة وبغير رضاها، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، و3 سنوات سجنا مشددا على 3 آخرين، وهم مالك مصنع ومدير مصنع بلاستيك وعامل، لاتهامهم بالإتجار بالأسحلة النارية والذخائر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم في جنايات بنها، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى العنتبلى، ومحمد حسن خطاب وأمين سر كمال جاويش وعيد عبد الصادق عويس

تفاصيل التعدي على فتاة كفر شكر

وكشفت أوراق الواقعة الأولى التي تضمنت أمر إحالة عاطلين في القضية رقم 1844 لسنة 20220 جنايات كفر شكر- المقيدة برقم 130 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين «عادل. ح. ع»، عاطل، و«سليمان. س. أ»، 30 سنة، عاطل، مقيمان دائرة مركز شرطة كفر شكر، اعتديا على الفتاة الطفلة «ج. ك. ا»، بغير رضاها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول ما أن أبصرها وحيدة داخل مسكنها بعيدا عن أعين رقابتها مستغلا عجز والدها، حتى انقض عليها، وتعدى عليها بغير رضاها، وما أن توجهت للمتهم الثانى طالبة عونه ومساعدته حتى خذلها، وباغتها بمسكنها مستغلاً عجز والدها وعدم قدرته على الحركة، وتعدى عليها هو الآخر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل إتجار 3 متهمين في السلاح بالقليوبية

فيما تضمن أمر إحالة فى الواقعة الثانية، وهي القضية رقم 17154 لسنة 2022 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3080 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين «عبد الرحمن. ص. ع»، 20 سنة، مبلط، ومقيم دائرة مركز شبين القناطر، و«مدحت. ف. ع»، 42 سنة، مدير مصنع بلاستيك، ومقيم 6 أكتوبر، و«مصطفى. ع. ح»، 34 سنة عامل، مقيم عرب العيايدة مركز الخانكة، أتجروا بغير ترخيص فى أسلحة نارية مششخنة (بندقيتين آليتين)، كما أتجروا بذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية، دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية والخزينة الخاصة بها وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالى 50 جنيها، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بالاتجار فيها وبتطوير مناقشتة أقر له بحيازته بندقية آلية وذخائر من ذات النوع بمنطقة العكرشة التابعة لمركز الخانكة، وبالتنسيق مع وحدة مباحث الخانكة انتقل إلى حيث أرشده المتهم داخل إحدى المصانع فعثر على بندقية آلية و249 طلقة من ذات العيار و6 خزائن للبندقية الآلية بباطن الأرض.

وبمواجهتهم أقروا بحيازة تلك الأسلحة النارية بقصد الاتجار فيها، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات إلى أن أحالتهما للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.