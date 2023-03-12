الحياة الآن.. مباشر: نسبة تنفيذ رفع كفاءة محطة منية المرشد بكفر الشيخ 85%

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، الأعمال النهائية لرفع كفاءة محطة مياه الشرب بقرية منية المرشد بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

رفع طاقة المحطة

وجرى رفع طاقة محطة منية المرشد من 100 لتر في الثانية إلى 150 لترا في الثانية.

وبلغت تكاليف رفع كفاءة محطة مياه الشرب بقرية منية المرشد، 36.3 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 85%.

ويستفيد من محطة المياه 75 ألف نسمة بقري منية المرشد وكوم دميس.

توفير فرص عمل

ووفرت أعمال رفع كفاءة محطة مياه الشرب لأهالي منية المرشد 1650 فرصة عمل.

وكان برنامج «الحياة الآن» نشر أيضا تقريرا تلفزيونيا عن استمرار أعمال إحلال وتجديد مستشفى مطوبس المركزي في محافظة كفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

والجدير بالذكر، أن تكاليف أعمال هدم المبنى القديم وإعادة إنشاء مستشفى مطوبس المركزي بلغت مليار جنيه، كما أنه يتم بناء المستشفى على مساحة 12 ألف متر مسطح، وتضم المستشفى مبنى رئيسيا على مساحة 5 آلاف متر مربع بارتفارع 5 طوابق ويشمل 180 سريرا.