الحياة الآن».. مباشر: إنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفولة بسنباط بتكلفة 13 مليون جنيه

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، فيديو بعنوان: «تواصل العمل لإنشاء أول مركز لتنمية الأسرة والطفولة بالوحدة المحلية لقرية سنباط بمركز زفتى».

المركز على مساحة 1300 متر مربع

ومقام مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية سنباط على مساحة 1300 متر مربع بارتفاع طابقين، وتكاليف إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية سنباط 13 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 50 %.

ويستفيد من مركز تنمية الأسرة والطفولة 43156 ألف نسمة بالوحدة المحلية لقرية السنباط، ويخدم المركز قرى سنباط وميت النور ومنية المباشرين وكفر العرب بالوحدة المحلية لقرية سنباط.

ويوفر إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة 300 فرصة عمل لأهالي الوحدة المحلية لقرية سنباط.

كما عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، فيديو بعنوان: «مدرسة الشهيد أحمد المرعز الثانوية المشتركة بقرية شرشابة إحدى قرى حياة كريمة بمركز زفتى».

تطوير مدرسة بشرشابة

تقع مدرسة الشهيد أحمد المرعز الثانوية المشتركة بشرشابة على مساحة 2347 متر مربع، وأجرت حياة كريمة بصيانة ورفع كفاءة المباني وإنشاء جناح جديد.

وتبلغ نسبة تنفيذ أعمال إنشاء مركز شباب قرية دهتورة 20 %، ويقام مركز شباب دهتورة على مساحة 1890 متر مربع.