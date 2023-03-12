ندوات ودوري كرة في اليوم الثالث لكل نفطة بتفرق بالقليوبية

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في تنفيذ أنشطتها ضمن فعاليات الأسبوع المائي تحت شعار «كل نقطة بتفرق» لليوم الثالث بمنطقة عزبة المربع بمدينة بنها، للتوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في بيان، إن الشركة مستمرة في تنفيذ أنشطتها خلال الأسبوع المائي لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب، وترشيد الاستهلاك، ضمن فعاليات الحملة القومية والأسبوع المائي في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري.

ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

أضاف أن فعاليات اليوم الثالث، تضمنت ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية ودروس وعظات بالمساجد والكنائس وورش لتعليم السيدات أعمال السباكة الخفيفة.

مركز خدمة عملاء متكامل

أشار رئيس شركة مياه القليوبية، إلى أنه جرى عمل مركز خدمة عملاء متكامل بمقر الحملة، لتقديم كل الخدمات وانتشار القراء والمحصلين ومسابقات للرسم بقصور الثقافة.

أضاف رئيس مباه القليوبية، أن اليوم الثالث للمبادرة شهد مشاركة مكتبة مصر العامة ببنها في الفعاليات بالمكتبة المتنقلة، وتم تنفيذ ورشة رسم وتلوين للأطفال بالمكتبة.

كما جرى إطلاق دورى كرة القدم بمراكز الشباب، ومتابعات ميدانية لإصلاح التالف من الأدوات الصحية بالمصالح الحكومية، وتوفير فرق عمل مجهزة، ومعمل متنقل لرفع عينات من المياه، للتأكيد على جودة وسلامة المياه، موضحا أن فعاليات المبادرة والأسبوع المائي في القليوبية، تتم بالتنسيق مع الجهات المشاركة.