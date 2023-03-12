أنشطة ترفيهية وتدريب على «السباكة» ضمن فعاليات الأسبوع المائي بالقليوبية

أكدت شركة المياه بالقليوبية، استمرار فعاليات اليوم العالمي للمياه بالمحافظة تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، حيث عقدت عددا من الندوات التوعوية بحضور وعاظ الأزهر الشريف وإلقاء عددا من المحاضرات عن ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وذلك بقصر ثقافة بنها ومركز شباب أتريب.

ورشة سباكة خفيفة

وأوضح بيان صادر عن شركة المياه بالقليوبية، أن الفعاليات تضمنت تنفيذ ورشة سباكة خفيفة، والتعريف بالقطع الموفرة بقصر ثقافة بنها.

كل نقطة بتفرق

واستمرت فعاليات اليوم الثاني بندوة في قصر ثقافة الطفل، بحضور عالم من الأزهر الشريف، والفنان ياسر فريد، مدير عام الثقافة بالقليوبية.

وأوضح البيان، أن فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قام بإجراء استقصاءات رأي المواطنين بعزبة المربع بمدينة بنها على مدار اليوم، وعمل لقاءات على مدار اليوم مع المواطنين داخل مقر الحملة، كما قامت فرق شبكات الصرف الصحي بمدينة بنها، بمعاينة مطابق وشبكات الصرف الصحي.

كما تضمنت فعاليات الأسبوع المائي تحت شعار «كل نقطه بتفرق» عددا من الأنشطة التوعوية لطلبة المدارس والمعاهد الأزهرية ودروس وعظات بالمساجد والكنائس وندوات بمركز الشباب وقصور الثقافة وتنفيذ ورش السباكة الخفيفة للسيدات بالمصالح الحكومية والمدارس، فضلا عن عدد من الأنشطة الترفيهية.