كبير الأثريين: الإعلان عن كشف أثري يبهر العالم خلال شهرين

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الكشف عن الممر في الهرم الأكبر دليلا على التزاوج العلمي، لافتا إلى أن الأبحاث بدأت منذ 2016 حول هذا الممر، والتي أسفرت عن وجود ممر طوله 9 أمتار، ولا أحد يستطيع الجزم حول ما وراء الممر.

تصنيع روبوت لاكتشاف الهرم

وأضاف «شاكر»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه خلال شهر أو شهرين سيتم تصنيع روبوت صغير للدخول بين فاصل من حجرين، بعد التأكد بواسطة 5 وسائل علمية سواء تصوير راداري أو ترددات صوتية.

وتمنى بإحداث ترويج سياحي حول هذا الحدث، على غرار ما حدث في 2002، بحيث يعرض هذا الكشف على الهواء مباشرة، نظرا لطبيعة المكان، لافتا إلى أنه في 2015 جرى اكتشاف هذه الفجوة في الهرم.

صاحب التمثال الشبيه بأبوالهول

من ناحية أخرى، قال إن التمثال الشبيه بأبو الهول، الذي جرى الكشف عنه منذ أيام، لرجل يدعى «كلاديوس» ويعني الأعرج، حيث ولد بظروف خاصة، وحكم لمدة 13 عاما، وتوفي مسموم بواسطة زوجته.