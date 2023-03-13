«الأرصاد» تحذّر من أمطار رعدية الليلة.. ودرجات الحرارة تعود للانخفاض

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من حدوث تقلبات جوية في حالة الطقس اليوم، حيث تعود الأجواء الممطرة وانخفاض درجات الحرارة بدء من مساء اليوم وحتى نهاية الأسبوع، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، تعرض السلوم ومطروح بداية من الليلة لتكاثر السحب العالية والمنخفضة المصاحبة لأمطار غزيرة ورعدية، تمتد مع تقدم ساعات الليل إلى السواحل الشمالية ومحافظة الإسكندرية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، حيث تكون بين متوسطة وخفيفة في البداية، وتتحول إلى أمطار متفاوتة الشدة حتى صباح الغد.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، كما يلي.

- القاهرة 27 - 16

- العاصمة الإدارية 27 - 15

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 27 - 15

- دمنهور 25 - 14

- وادي النطرون 25 - 14

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 25 - 15

- شبين الكوم 25 - 15

- طنطا 25 - 15

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 24 - 15

- الإسماعيلية 27 - 12

- السويس 25 - 14

- العريش 25 - 14

- رفح 25 - 14

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 25 - 04

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 14

- طابا 26 - 14

- شرم الشيخ 29 - 18

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 23 - 13

- مطروح 21 - 12

- السلوم 24 - 10

- سيوة 26 - 12

- رأس غارب 29 - 15

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 30 - 15

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 29 - 16

- رأس حدربة 29 - 16

- الفيوم 29 - 11

- بني سويف 29 - 11

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 30 - 14

- الوادي الجديد 30 - 11

- أبو سمبل 29 - 14