تدشين مبادرة «رمضان بهجة» بمراكز الشباب في الغربية

كشف يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، تفاصيل مبادرة «رمضان بهجة»، التي تعتبر مسابقة بين مراكز الشباب للاستعداد لشهر رمضان الكريم، موضحًا: «شهر رمضان بالنسبة للمصرين وقطاع الشباب يمثل نوعا من البهجة، حيث تطلق مراكز الشباب الكثير من الأنشطة، وبالتالي فإننا نعلن حالة الطوارئ القصوى داخل المراكز، حتى نستغل أوقات شبابنا في الأنشطة الرياضية والثقافية والتطوعية».

مسابقة لاختيار أفضل مركز شباب

وأضافت الديب، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ودينا شرف، أنّ إدارة العلاقات العامة في المديرية أطلقت المبادرة، حيث دشننا مسابقة لاختيار أفضل مركز شباب يستقبل رمضان بمجموعة من الاشتراطات والفعاليات، مثل تهيئة مراكز الشباب بالزينة وممارسة الرياضة والأنشطة في الشهر الفضيل.

وأكد: «أفضل مركز سيقدم الأنشطة الرمضانية سواء رياضية أو ثقافية أو دينية سيحصل على جائزة، والمبادرة جاءت من خلال مجموعة من الشباب توجهوا لإدارة العلاقات العامة، حيث تبنتها الإدارة، وفي الربع الأخير من شهر رمضان سنقيم الوضع ونمنح جائزة لأفضل مركز شباب على مستوى المحافظة، وسنزيد عدد الجوائز لتشمل أفضل 10 مراكز شباب على مستوى المحافظة».