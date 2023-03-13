«وكالة الفضاء»: القمر «حورس 2» يدعم دور مصر الريادي في محيطها الإقليمي

تحدث الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن تفاصيل إطلاق القمر الصناعي «حورس 2»، وقال إنه يتضمن تصويرا عالي الدقة لمتابعة المشروعات ومدى كفائتها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وسيدعم الدور المصري الريادي ويسهم في مواجهة الأخطار الطبيعية.

أهمية إطلاق القمر الصناعي «حورس 2»

وأضاف «صدقي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، أنّ هذا المشروع يساعد في الكشف عن مصادر المياه المختلفة ومسارات المياه في الأنهار والبحار وخلافه.

مواجهة الكثير من المخاطر الطبيعية

وتابع بأن هذا القمر يساعد في مواجهة الكثير من المخاطر الطبيعية مثل التصحر، السيول، حركة الكثبان الرملية، وتآكل الشواطئ، إذ يجري تحديد هذه الأمور والتعامل معها بصورة مبكرة.

وأكد أن القمر يعمل على تحديد التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن كوكبة الأقمار الصناعية «حورس»، تمكن مصر من أن يكون لها دور ريادي، لان فائدتها لن تعود على مصر فقط، لكنها ستمتد إلى إفريقيا والدول العربية الأخرى، وستساعدها في فهم البيئة الموجودة لديها وتعظيم الاستفادة منها.