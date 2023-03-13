جدول الزيادة في حوافز المعلمين وأساتذة الجامعات بداية من أبريل 2023

تطبق وزارة المالية، اعتبارا من مرتبات شهر أبريل، زيادة حافز الأداء على قطاع المعلمين في مراحل التعليم المختلفة والأزهر الشريف، إضافة إلى أساتذة الجامعات وأعضاء الهيئات التدريسية بالجامعات والمعاهد، التزاما بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث فصَّلت «الوزارة» في تعليماتها للمديريات بالمحافظات، جدول صرف الزيادة الجديدة للمعلمين.

وتستعرض «الوطن» في الجدول التالي، ووفق تعليمات «المالية»، حافز الأداء بعد الزيادة وحجم المرصود من جانب الوزارة للمعلمين في مختلف القطاعات الحكومية والأزهرية والجامعات والمعاهد.

جدول الزيادة في حوافز المعلمين وأساتذة الجامعات

- 300 جنيه زيادة في حافز الأداء للمعلمين في وزارة التربية والتعليم.

- 300 جنيه زيادة في حافز الأداء للمعلمين في قطاع التعليم الأزهري.

- 300 جنيه زيادة في حافز الجودة لأعضاء الهيئات التدريسية بالجامعات والمعاهد.

- تتحمل الدولة رصد المبالغ ضمن حزمة بـ150 مليار جنيه اعتبارا من أبريل.

- زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل 2023

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه قبل أيام، خلال افتتاح مشروعات قومية جديدة بصعيد مصر، بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 3500 جنيه من 3000 الشهر الجاري، على أن يكون التطبيق بدءا من مرتبات الشهر المقبل.