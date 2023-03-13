انطلاق احتفالات الفيوم بالعيد القومي غدا.. افتتاح مشروعات وتنظيم مهرجان

أعلنت محافظة الفيوم عن برنامج احتفالاتها بعيدها القومي، التي ستنطلق غدًا الثلاثاء، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بميدان قارون، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الُمقبل الموافق 21 مارس.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والمتحدث الرسمي للمحافظة، أنه سيتم خلال الاحتفالات وضع حجر الأساس وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والإنتاجية الجديدة، وتفقد سير العمل بعدد آخر منها، فضلاً عن تنظيم عدد من الاحتفالات والمهرجانات الفنية والسياحية.

وأكدّ المتحدث الرسمي، في بيان له، أنّ هذه المشروعات تأتي فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمضي قُدماً في خطة التنمية الشاملة بمحافظة الفيوم.

افتتاح ميدان السواقي

وأضاف التوني، أن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، تشمل افتتاح ميدان السواقي، والحملة الميكانيكية بمدينة الفيوم، والمركز التكنولوجي المطور بمركز أبشواي، وكذا افتتاح محطة رفع الصرف الصحي بقرية النصارية، ووحدة صحة إلياس بمركز أبشواي، وافتتاح عدد من المصانع الجديدة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، ووضع حجر الأساس لمركز القلب بمستشفى الفيوم العام، وتسليم وحدات صناعية بالمجمع الصناعي بالفيوم الجديدة.

تكريم الأمهات المثاليات

كما تشمل الفعاليات، تنظيم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بالتعاون مع مؤسسة العربي، واحتفالية "دكان الفرحة" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، واحتفالية لمديرية التربية والتعليم بعيد الفيوم القومي، ومهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية الذي يستمر على مدى يومي 16 و17 مارس الجاري، ويشمل عدداً من العروض الفلكلورية والبدوية، ومعارض للنحت والرسم والحرف والمشغولات اليدوية.

وقفة شعب الفيوم ضد الاحتلال

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنّ اختيار يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بعيد الفيوم القومي، يأتي تخليداً لذكرى وقفة شعب الفيوم البطولية ضد قوات الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، وإتمام مشروع وادي الريان لحل مشكلة الصرف في بحيرة قارون، وربط بحيرتي وادي الريان.