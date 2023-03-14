حبس عصابة لسرقة بطاريات السيارات بالمعادي 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بتكوين تشكيل عصابيى تخصص نشاطه الإجرامي فـى سرقة «بطاريات السيارات» بالمعادي 4 أيام على ذمة التحقيق حيث تبين قيامهم استخدام أسلوب «الضغط على الكابوت» لسرقتها وطالبت بسرعة اجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل بلاغات سرقة بطاريات السيارات

بداية الواقعة، كانت بوصول بلاغا لمباحث قسم شرطة المعادي بالقاهرة حيال شخصين «لهما معلومات جنائية»، قاما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات عن طريق استخدام أسلوب «الضغط على الكابوت»، بالفحص تبين إنهما وراء إرتكاب العديد من وقائع السرقة بنفس ذات الأسلوب وقدر 3 وقائع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اقرا بارتكابهما الواقعة لتحقيق الربح غير المشروع وتحرر محضر بالواقعة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

أوضح أيمن محفوظ، المحامي، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المادة 320 من قانون العقوبات نصت على أنه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر»، وهذه عقوبة تكميلية.