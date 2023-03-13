إصابة 13 طفلا وسائق في انقلاب سيارة بجنوب سيناء

نقلت سيارات الإسعاف 14 شخصا أصيبوا في حادث انقلاب سيارة بالقرب من خليج طابا بمحافظة جنوب سيناء، وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لخطورة حالتهم.

وكانت مديرية أمن جنوب سيناء تلقت إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة رقم (ط ج ط - 7389)، بالقرب من منطقة خليج الفيورد بمدينة طابا، وأسفر الحادث عن إصابة 13 طفلا وسائق السيارة، وحالتهم متوسطة.

أسماء المصابين بحادث سير جنوب سيناء

وذكر مصدر طبي، أن الحادث أسفر عن إصابة كل من معاذ علي سليمان، 5 سنوات، ومنى محمد علي شاهين، 16 عاما، ومالك مصطفى أبو بكر، 8 سنوات، وفرح محمود نايل، 6 سنوات، وأسيل صالح سلامة، 6 سنوات، وملك محمود نايل، 9 سنوات، ونور سليمان سالم، 6 سنوات، وفاطمة ياسين شكري، 5 سنوات، وأشواق سليمان محمد صالح، 6 سنوات، وإيمان محمد علي، 10سنوات، وندى محمد علي، 14 عامًا، وأحمد محمد أحمد، 48 عاما، وأيوب علي سليمان، 4 سنوات.

نقل ثلاث مصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي

وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، بينما يعالج 10 مصابين آخرين بمستشفى طابا، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.