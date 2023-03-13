رئيس «الإسماعيلية للفيلم القصير» يعلن الانتهاء من التحضيرات النهائية.. والافتتاح غدا

تنطلق فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفيلم التسجيلي والقصير، مساء غد الثلاثاء، وتستمر حتى 20 مارس الجاري، ويحتفي المهرجان بشكل خاص بالفيلم العابر للنوع Hybrid، وذلك من خلال عدد من البرامج المتخصصة.

وكشف عصام زكريا، رئيس المهرجان، لقناة «القاهرة الإخبارية»، عن التحضيرات النهائية لحفل الافتتاح، قائلًا: «نجري الآن إجراء بروفات خاصة قبل الانطلاق غدًا، وانتهينا من التحضيرات النهائية للحفل، ولدينا تكريمات ستكون جزءًا أساسيًا من حفل الافتتاح».

تكريم مدير التصوير المصري محمود عبد السميع

وأضاف أنه من المقرر تكريم مدير التصوير المصري محمود عبد السميع، الناقد والمؤرخ السينمائي محمود علي، بالإضافة إلى المخرج الأيرلندي مارك كازينز، كما سيكون هناك تكريم من نوع خاص للمخرج الراحل سميح منسي.

وعن سبب اختيار الفيلم العابر للنوع، للاحتفاء به، قال «زكريا»: «منذ سنوات طويلة، نقابل في مهرجان الإسماعيلية، أفلامًا يصعب علينا تصنيفها.. هل هي تسجيلية، أم روائية أم تحريكية، وأحيانًا كثيرة تختلف لجان التحكيم على تصنيفها».

وأضاف: «رغم أن هذا النوع قديم، لكنه انتشر في السنوات الأخيرة، لذلك حرصنا أن تكون الفكرة الرئيسية للمهرجان هذا العام، من أجل تقديمه للجمهور، بالإضافة إلى مناقشة صناع الأفلام الشباب لهذا النوع من خلال الورش والمحاضرات».

ألمانيا ضيف الشرف

وأشار رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، إلى أن ألمانيا هي ضيف شرف الدورة الـ24، قائلًا: «سيتم الاحتفاء بدولة ألمانيا بشكل خاص، إذ تم اختيار عدد من المشاركين في ورشة ألمانية أقيمت بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، للانضمام إلى مهرجان الإسماعيلية، كما ستكون هناك مشاركات للسينما الألمانية في مسابقات المهرجان، بأعضاء لجان تحكيم من ألمانيا، وبرنامج خاص عن عرض أفلام جديدة للسينما الألمانية».