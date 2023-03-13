تفاصيل حبس متهمين بالاتجار في المخدرات بالقاهرة.. محام يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتجارهما في المواد المخدرة وتوجيه تهمة الاتجار لهما وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

القبض على تاجري مخدرات في الزاوية الحمراء

تعود بداية الواقعة لوصول إخطار لقسم شرطة الزاوية الحمراء، بقيام شخصين لهما معلومات جنائية سابقة، بالاتجار في المواد المخدرة .

بالفحص تبين قيامهما بذلك النشاط الإجرامي للكسب غير المشروع وتحقيق الأرباح من خلال ترويج المخدرات على عملائهما.

33 كيس «فودو» و12 قطعة حشيش

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 33 كيس مادة الفودو المخدرة، وزنت 2 كيلوجراما، و12 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبسؤالهما أقرا بحيازتهما المخدرات للاتجار فيها، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.

محام يوضح العقوبة

قال المحامي والخبير القانوني سمير عبد العظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبد العظيم» لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.