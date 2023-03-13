السجن 5 سنوات لـ3 أشخاص شرعوا في قتل آخر لخلافات الجيرة بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، حكما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ3 اشخاص، لإداتهم بالشروع في قتل شخص آخر بسبب خلافات جيرة سابقة، وذلك بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة سوهاج برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد سعد مرسي، ومحمد يوسف عبد الله، وأمانة سر محمد عبد الحميد ، وأحمد سعد.

شروع في قتل

تعود أحداث الواقعة لشهر مارس من عام 2022، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين «أ،ج» و«أ،ي» و«ن،ي»، تهمة الشروع في قتل المجني عليه «ع،س»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا وعقدوا العزم على قتله، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم.

المتهمون ضربوا المجني عليه

وأثناء مشاجرة، أنهال المتهمون على المجني عليه بالضرب، فأحدثوا به الإصابات التي خاب أثرها، لسبب لا دخل لإرداتهم فيه، وهو مدراكة المجني عليه بالعلاج وإسعافه، مع إحرازهم أدوات عصي شوم، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.