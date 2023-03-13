حبس سائق «توك توك» شرع في قتل نقاش لخلافات مالية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية بحبس سائق «توك توك» 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالشروع في قتل نقاش في مشاجرة بسبب الخلافات المالية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث، والاستعلام عن حالة المصاب وعرضه على الطب الشرعي.

وكان نقاش تعرض لإصابة طعنية على يد سائق «توك توك» بجرح شبه نافذ بالبطن باستخدام سلاح أبيض مطواة خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية، وجرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي، لتقديم العلاج وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

مشاجرة بسبب الخلافات بالقناطر

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي يفيد استقبال شخص مصاب بجرح شبه نافذ بالبطن ادعاء مشاجرة بمنطقة عزبة أحمد فوزي دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة «م ح ص»، 28 سنة، نقاش، بجرح شبه نافذ بالبطن، إثر مشادة كلامية نشبت بينه وبين «م ص ع»، وشهرته «بالو»، 29 سنة، سائق «توك توك»، وتطورت لمشاجرة، تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، بسبب خلافات مالية بينهما.

ضبط المتهم والعقوبة المتوقعة

وجرى نقل المصاب لمستشفى قليوب التخصصي، لتقديم العلاج، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث.

واوضح المحامي أحمد عبدالستار لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه تهمة الشروع في القتل وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وعقوبتها السجن المشدد، وتغلظ العقوبة في حالة ثبوت حالة سبق الصرار والترصد في الواقعة.