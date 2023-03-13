تفاصيل مقتل مسن على يد ابنه بالجيزة.. وضع السم له ولشقيقته في الطعام

داخل أحد شوارع منطقة الصف بالجيزة، تفاجأ الأهالي بوجود سيارات الشرطة، وكانت الصدمة حينما علموا أن جارهم وضع السم لوالده وشقيقته في الطعام، ما تسبب في وفاة الأول، وجرى ضبط المتهم، واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وعلى الفور، جرى فرض كردون أمني في محيط مسرح الجريمة، وانتقلت جهات التحقيق إلى المكان، وتبين من خلال المناظرة أن الأب قد لفظ أنفاسه الأخيرةـ متأثرا بالسم الذي وضعه له نجله في الطعام، ونقلت سيارات الإسعاف زوجة المتهم وشقيقته إلى أحد المستشفيات لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

كواليس صادمة تكشفها تحريات الشرطة

وكشفت تحريات رجال الشرطة كواليس صادمة في الجريمة، إذ توصلت إلى أن المتهم تخلص من والده، والشروع في إنهاء حياة شقيقته بسبب رفض والده الزواج من ابنة عمه، وبسبب كثرة المشكلات بينه وبين والده بعد وفاة والدته.

الإعدام شنقًا

وقامت جهات التحقيق بإجراء تحقيقات موسعة في الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وعاقبته محكمة جنايات الجيزة بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في إعدامه.