خطوات تسجيل قراءة عداد المياه عن شهر مارس 2023 بسهولة

حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، عددا من الخطوات التي يجب أن يقوم باتباعها مشتركو جميع الفروع والإدارت بشركات المياه على مستوى المحافظات؛ لتسجيل قراءة عداد المياه عن استهلاك شهر مارس 2023، والتي تبدأ من يوم واحد إلى يوم 15 من كل شهر لاستخراج فاتورة استهلاك مياه، معبرة عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين دون أخطاء، وبعيدًا عن التقديرات الجزافية.

تسجيل العميل لأول مرة يحتاج بياناته بفاتورة المياه

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب، إلى أن تطبيق «قراءتي» والذي يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإضافة صورة العداد ما يضمن دقة القراءة، مؤكدة أنه يمكن للمواطن تحميل التطبيق من خلال Google play مجانًا، ويحتاج التسجيل لأول مرة تسجيل العميل بياناته الموجودة على فاتورة المياه.

خطوات تسجيل تطبيق قراءتي

وحددت الشركة 14 خطوة يقوم بها المشترك لتسجيل على التطبيق لقراءة عداد المياه عن شهر مارس 2023 كالتالي:

- الضغط على ليس لدى حساب وإنشاء حساب جديد.

- تسجيل بيانات العميل كما هي في فاتورة المياه.

- إدخال اسم المشترك الذي أنشأ الحساب.

- إدخال اسم المشترك الموجود في الفاتورة.

- إدخال البريد الإلكتروني «اختياري».

- إدخال رقم المشترك «العميل» الموجود في الفاتورة.

- اختيار الشركة التابعة للمشترك والموجودة في الفاتورة.

- بعد اختيار الشركة يظهر خانة اختيار الفرع التابع للعميل والموجودة في الفاتورة.

- إدخال الرقم القومي للعميل «اختياري».

- إدخال رقم التليفون المحمول الخاص بالعميل.

- اختيار كلمة مرور مناسبة، وإعادة ادخالها للتأكد من صحتها، ثم الضغط على زر أنشئ حساب.

- عند الضغط على زر دخول الشاشة الرئيسية للتطبيق، وبعد الضغط على الحساب الشخصي يستطيع المشترك مراجعة بياناته التي أدخلها عند التسجيل، وكذلك تغيير كلمة المرور بالضغط على كلمة تغيير.

- بالضغط على زر الاشتراكات يظهر «الاشتراكات» التي تم إدخالها، ويمكن التعديل عليها أو حذفها بالضغط عليا يظهر «تعديل - حذف».

- إدخال رقم المشترك جديد «رقم العميل» الموجود في الفاتورة، ويتم الضغط على زر إضافة اشتراك جديد.