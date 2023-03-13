حزن في دشنا لوفاة شاب بأزمة قلبية بعد شهرين من زواجه

حالة من الحزن عمت مدينة دشنا، شمال محافظة قنا، لوفاة شاب يدعى خالد حسين حمدون، عثر عليه ميتا على فراشة إثر أزمة قلبية، بعد شهرين من زواجه.

تشييع جثمان شاب في قنا

وشيع المئات من أهالي مدينة دشنا وأسرة الشاب المتوفى وأصدقائه والمقربين منه، جثمانه، في جنازة مهيب، ودفن في مقابر العائلة في منطقة العزيزية في الجزء الشمالي للمدينة، وسط حالة من الحزن الشديد.

وقال سيد أحمد، أحد أصدقاء الشاب المتوفى، خالد حسين حمدون، إنه كان يتمتع بصحة جيدة، وتفاجأت أسرته أثناء إيقاظه من النوم أنه لا يستجيب، وتبين بعد إحضار طبيب أنه توفي إثر أزمة قلبية، وهو ما أكده مفتش الصحة.

وتابع صديقه في تصريحاته لـ«الوطن»، إن الشاب كان عرسه منذ شهرين، وكان يتمتع بسيرة طيبة بين أقرانه، وكان محبوبا لدى الجميع، حيث كان له دورا كبيرا في خدمة الناس، داعيا الله أن يدخله فسيح جناته.