تعرف على مواصفات أتوبيسات نقل الحجاج.. وضوابط عمل الشركات السياحية 

يعد شهر مضان من المواسم المميزة التي يحرص الكثيرون على اغتنام فرصته لأداء المناسك في ظل شهر رمضان المعظم، ولكثرة الإقبال عليها وضعت وزارة السياحة والآثار، عدة شروط للسماح لشركات السياحة بتنظيم برامج الحج البري لهذا العام.

شروط نقل الشركات السياحية للحجاج

وفيما يلي ترصد «الوطن» الشروط التي حددتها وزاة السياحة للسماح للشركات بنقل الحجاج والمعتمرين، وهي كالتالي:

- أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج ذات مواصفات حديثة بحيث ألا يقل الموديل الخاص بها عن عام 2015.

- إلزام شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج البري بالشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة والآثار.

- قدوم ومغادرة حجاج السياحة المستوى البري سيكون عبر منفذ حالة عمار على الحدود السعودية.

- نقل حجاج البر داخل المشاعر المقدسة «منى - عرفات» بالأتوبيسات السياحية التي قدموا بها من مصر.

الضوابط المنظمة للحج السياحي الفرادى

- تتولى شركات السياحة المصرية تنفيذ حج الفرادى وهو «الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بمصر على تأشيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة»، تطبيقا للقانون رقم 84 لسنة 2022 الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

- على شركات السياحة الراغبة في تنظيم تأشيرات حج الفرادى، الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحج.

الضوابط المنظمة لحج الهيئات

يشترط للشركات السياحة المنظمة لحج الهيئات، ما يلي:

- الالتزام ببرنامج الحج المقدم من الشركة إلى وزارة السياحة.

- أن تكون خدمات الطوافة بمنى وعرفات بذات مستوى البرنامج سواء كان اقتصادي أو سياحي فئة 5 نجوم.

- الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحج هذا العام.

أسعار برامج الحج هذا العام

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أنّ أسعار برامج الحج البري لهذا العام تبلغ نحو 130 ألف جنيه، وخصصت 25% من حصتها من تأشيرات الحج للمستوى البري.