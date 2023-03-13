«العليا للحج» لإيمان الحصري: 130 ألف جنيه تكلفة «البري» و«الاقتصادي» 150 ألفا

قال ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن تكلفة الحج البري وصلت تكلفته إلى 130 ألف جنيه شاملة التذكرة والعبارة والإقامة، أما الاقتصادي فوصل إلى 150 ألف جنيه بتذكرة السفر، والخمس نجوم يبدأ من 230 ألف جنيه ويتدرج حتى يصل للإقامة أمام الحرم مباشرة.

اشتراطات التقدم للحج

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة «dmc»، أن من ضمن اشتراطات التقدم للحج ألا يقل الأتوبيس المسافر عن موديل 2015، مع توفر مايثبت الحالة الصحية وشهادة التطعيمات، وألا يقل عمر الرجال عن 25 عاما، والسيدات 45 سنة ووجود محرم.

100 أتوبيس للحج

وأشار إلى أنه سيخرج 100 أتوبيس للحج هذا العام، موضحا أن عدد ساعات طريق الرحلة البرية 16 ساعة في الطريق، موضحا أن قدوم ومغادرة حجاج الرحلات البرية يكون عبر منفذ «حالة عمار» عبر الحدود السعودية.