حكاية اعتداء 3 أشخاص على جارهم بـ«الشوم» في سوهاج.. بسبب لعب الأطفال

اشتد الخلاف بين عدة جيران، بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، حول لعب الأطفال ومناوشات الجيرة المعتادة، حتى وصل الأمر للعراك بالأسلحة البيضاء بين 4 جيران بينهم شقيقين، وانتهى الأمر بالصلح بينهم حتى تجدد الخلاف مرة أخرى بين 3 أشخاص كطرف أول، وجارهم كطرف ثان.

واستخدم الجيران الثلاثة «شومة»، وأنهال ثلاثتهم على الجار الرابع، حتى كادو أن يزهقوا روحه، لولًا أن تدخل الجيران وأهالي الشارع، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه، بعد أن أبلغ مركز شرطة طهطا.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا فى مارس من عام 2022 يفيد وجود مشاجرة ومصاب بدائرة مركز طهطا، وتوصلت التحريات إلى أن الطرف الأول للمشاجرة «أ،ج» و«أ،ي» وشقيقة «ن،ي»، والطرف الثاني «ع،س»، وتعمد الطرف الأول قتل الطرف الثاني.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

وتمكنت مستشفى سوهاج الجامعى من إسعاف المجني عليه، حيث أصيب بعدة كسور وارتجاج وجروح وفقًا للتقرير الطبي للحالة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أسدلت الستار عليها بالحكم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على الـ3 متهمين.