قصة مقتل شخص وإصابة آخر على يد 3 أشقاء بسوهاج.. اختلفوا بسبب التجارة

اشترك الأشقاء الثلاثة بتجارة رفقة صديق لهم، ونجل عمومتهما، اللذان جمعا منهم أموالا لاستثمارها في تجارة الأدوات الكهربائية منذ عدة سنوات، ولكن وقع خلاف بين الطرفين بسبب الأرباح ما أدى إلى مشاجرة فأضمر الأخوة الشر لقتل صديقهم في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وذلك في شهر مايو 2022، لينتهي الأمر بالحكم بالمؤبد الذي أصدرته محكمة سوهاج أمس.

تفاصيل الواقعة

أعد الأشقاء الثلاثة أسلحة بيضاء وانتظروا الضحيتين أثناء عودتهما من عملهما ليلًا، وتمكن كل شقيق من مجني عليه، بينما راقب الثالث الطريق، وسددوا الطعنات لهما من أسلحة بيضاء، وفقًا للمحضر الرسمى للواقعة.

إسعاف المجني عليهما ونقلهما للمستشفى

ووصلت استغاثة المجني عليهما للمارة، وتم إخطار مركز شرطة طهطا وضبط الأشقاء الثلاثة وإسعاف الضحيتين بمستشفى سوهاج الجامعى، ولكن لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة، بينما جرى إسعاف الآخر وحُرر محضر بقيام كلا من « أ، أ»، وشقيقة « ص، أ» وشقيقه «م،أ»، بقتل المجني عليه «م، ص» عمدا مع سبق الاصرار والترصد، والشروع في قتل المجني عليه «ع، س»، نجل عمومة المتوفى، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، كما وجهت لهم تهمة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات

وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت بالسجن المؤبد على الـ3 أشخاص بتهمة القتل العمد، والشروع بالقتل، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص.