أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة وتحذير من الأرصاد الجوية

تشهد بعض المناطق في القاهرة الكبرى الآن أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، وذلك ضمن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

«الأرصاد» حذرت من سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد حذرت من سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية قد تصل إلى حد السيول على سيناء وتشمل مدن (طابا-نويبع -شرم الشيخ-دهب -سانت كاترين-الطور -الغردقة- القصير - رأس غارب- مرسى علم- الزعفرانة- رأس سدر- رفح).

كما حذرت الأرصاد من وجود فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد تكون مختلفة الشدة على هذه المناطق كما يمكن سماع دوي الرعد أحيانا.

الأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وجنوب الوجه البحري

وأكدت الأرصاد أن الأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وجنوب الوجه البحري، بينما تنخفض درجات الحرارة على كل الأنحاء ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح وتكون السحب وتنشط الرياح على كل الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.