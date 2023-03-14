7 أحداث عالمية خلال يوم.. أهمها جولة مساعدة وزير خارجية أمريكا إلى الشرق الأوسط

شهدت عدد من الدول خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية وصحية، كان من أهمها الزيارة المقررة لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف، إلى منطقة «الشرق الأوسط».

وتتوجه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف، إلى لبنان في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، في إطار جولة لها بعدد من دول المنطقة.

وقال مصدر رسمي لبناني لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إنه من المقرر أن تلتقي المسؤولة، رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لمتابعة نتائج اجتماع باريس الخماسي الذي عقد الشهر الماضي.

طهران: إيران والسعودية دولتان محوريتان في المنطقة

وفي إيران، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في «مجلس الشورى» أبو الفضل عمويي، إن الروابط‭ ‬المشتركة بين «طهران» و«الرياض»،‭ ‬ستساعد‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬باقي‭ ‬دول‭ ‬المنطقة، مشيرا إلى أن البلدين دولتان محوريتان في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.

ويوم الجمعة الماضي، اتفقت السعودية وإيران، على استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار، وأعلنا في بيان مشترك مع الصين، توصل «الرياض» و«طهران»، إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، شدد في وقت سابق، على أن الاتفاق إيجابي لوقف تصعيد التوترات بالمنطقة، وهو أمر جيد.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، دعم بلاده لاستمرار وقف إطلاق النار في اليمن، وتسوية الأزمة سياسيا، فيما أكد الأخير، أن تركيز المنظمة جاد على التوصل لحل سياسي لحل الأزمة.

وفي تونس، انتخب أعضاء مجلس نواب الشعب «البرلمان»، عميد المحامين السابق، إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان الجديد، عقب فشل المرشحين للرئاسة، في الحصول على أغلبية خلال الجلسة الافتتاحية، على 83 صوتا «من مجموع 154» مقابل 67 صوتا لمنافسه عبد السلام الدحماني.

ترشح 8 نواب لمنصب رئاسة «مجلس نواب الشعب»

وترشح إلى منصب رئاسة «مجلس نواب الشعب» 8 نواب، وصل اثنان منهم إلى الجولة الثانية، هما بودربالة والدحماني، بعد حصولهما على أغلبية الأصوات.

وتعهد بودربالة، في تصريحات، بالعمل من أجل تونس مستقرة، مؤكدا أن قوانين 25 يوليو أنقذت البلاد من الويلات التي كان التونسيون يعيشونها كل يوم.

وأمنيا، أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بـ«أريانة» بـ تونس، 4 أشخاص إلى وحدة مكافحة الإرهاب بتهمة التآمر على أمن الدولة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حكمت «هيئة المحلفين الفدرالية» في مانهاتن على الأوزبكي سيف الله سايبوف، البالغ من العمر «35 عاما» بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بقتل 8 أشخاص دهسا في نيويورك عام 2017.

وأدين سايبوف في 26 يناير الماضي، بـ28 تهمة، من بينها 8 تتعلق بـالقتل بهدف الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

وكشفت وزارة الصحة بـ«ولاية الخرطوم»، عن انتشار كبير لحمى الضنك وسط ربات المنازل وأصحاب المهن الحرة في العاصمة السودانية، وقالت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، في تقرير إن حالات الاشتباه بلغت 95، منها 46 إيجابية بنسبة 48%، ليرتفع إجمالي الاشتباه إلى 1686، منها 933 مؤكدة بنسبة 55.3%.

اكتشاف 4 إصابات وافدة بـ«حمى الضنك» من خارج العاصمة السودانية

وأشارت الإدارة العامة للطوارئ، إلى اكتشاف 4 إصابات وافدة من خارج العاصمة وتسجيل وفاتين مع وجود 3 إصابات بالمستشفى، موضحة أن محليات أمبدة غرب أم درمان وكرري جنوب أم درمان بالإضافة إلى محلية الخرطوم، تعاني من تفشي «حمى الضنك»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي المملكة المتحدة، أعلنت دار «هيد لاين» للنشر أن رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ستصدر كتابا بعنوان: «إساءة استخدام السلطة»، حول الحاجة إلى إصلاحات سياسية في بلادها.