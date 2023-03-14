«الأرصاد» تكشف موقف أمطار القاهرة.. وتحذّر من سحب رعدية في عدة محافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ أمطار القاهرة لن تكون غزيرة كالمحافظات الشمالية، بل تتراوح شدّتها بين خفيفة إلى متوسطة، ويستمر تكاثر السحب الركامية والرعدية على عدة مناطق ومحافظات، حيث تزيد كمياتها على محافظتي شمال وجنوب سيناء.

أمطار القاهرة

وقالت الدكتور منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ أمطار القاهرة والجيزة كانت بين متوسطة وخفيفة في ساعات الصباح الأولى وعلى مناطق متفرقة، وما زالت التوقعات بسقوط مزيد من الأمطار مع تقدم ساعات النهار، خاصة مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ عدّة محافظات تشهد أمطار غزيرة ورعدية أحيانا وبكميات أكثر، وفق ما كشفت عنه صور الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم، وفق هيئة الأرصاد، كما يلي.

- القاهرة 20 - 16

- العاصمة الإدارية 20 - 15

- أكتوبر 20 - 15

- بنها 20 - 15

- دمنهور 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 14

- كفر الشيخ 20 - 16

- المنصورة 21 - 16

- الزقازيق 21 - 15

- شبين الكوم 20 - 15

- طنطا 20 - 15

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 19 - 15

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 21 - 14

- العريش 22 - 14

- رفح 22 - 14

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 22 - 04

- كاترين 17 - 06

- الطور 23 - 14

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 18

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 13

- مطروح 18 - 12

- السلوم 30 - 10

- سيوة 20 - 12

- رأس غارب 27 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 15

- شلاتين 23 - 15

- حلايب 23 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 24 - 16

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 22 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 31 - 14

- الوادي الجديد 31 - 11

- أبو سمبل 30 - 14