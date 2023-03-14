أمطار غزيرة وثلوج على بعض المناطق في 12 محافظة.. بينها القليوبية والفيوم

تقع العديد من المحافظات تحت وطأة الأمطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تستمر إلى غدٍ الأربعاء وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتراوحت شدة الأمطار بين متوسطة وغزيرة، وسط ظهور البرق والرعد في عدة محافظات، وتساقط الثلوج في الأخرى.

وتستعرض «الوطن» أماكن سقوط الأمطار منذ الأمس وحتى الآن، فضلًا عن الأماكن التي من المتوقع أن تشهد أمطارًا خلال الساعات القليلة المُقبلة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

محافظات شهدت سقوط أمطار

وشهدت 12 محافظة سقوط أمطار على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي من المتوقع أن تستمر خلال الساعات المقبلة بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية وهي:

الفيوم الإسماعيلية الإسكندرية بنها جنوب سيناء المنوفية دمياط بورسعيد القليوبية الغربية قنا شمال سيناء

أماكن ستشهد سقوط أمطار غزيرة

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد السيول في مدن طابا، ونويبع، ودهب، وشرم الشيخ، ورفح، والعريش، وسانت كاترين، والطور، والغردقة، والزعفرانة، وراس سدر، وراس غارب، ومرسى علم، والقصير.

حالة الطقس اليوم مباشر

وفيما يخص حالة الطقس اليوم مباشر، فإنّه يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

نشاط حركة الرياح

وتنشط حركة الرياح المصاحب للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة عواصف ترابية على بعض المناطق، ما يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 60 كيلو مترًا، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 3.5 مترًا.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى: تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة: تسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظة البحر الأحمر: تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

شمال ووسط الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.