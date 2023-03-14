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ضبط 3 «ديلرات» بـ9 كيلوجرامات «حشيش» و1000 حقنة مجهولة المصدر في بدر

كتب:

محمد بركات
12:13 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة أجرة، قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات وهاتفي محمول.

وتمّ ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة ملكه، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- و32 ألف قرص من عقاقير دوائية مختلفة الأنواع- و1000 حقنة مجهولة المصدر- مبلغ مالي - هاتف محمول- كمية من مخدر الحشيش).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي والسيارة لسهولة التنقل.

 

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