ضبط 3 «ديلرات» بـ9 كيلوجرامات «حشيش» و1000 حقنة مجهولة المصدر في بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة أجرة، قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلوجرامات وهاتفي محمول.

وتمّ ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة ملكه، وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- و32 ألف قرص من عقاقير دوائية مختلفة الأنواع- و1000 حقنة مجهولة المصدر- مبلغ مالي - هاتف محمول- كمية من مخدر الحشيش).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي والسيارة لسهولة التنقل.