اعترافات متهمين بسرقة مخزن سيراميك بالزاوية الحمراء: «بعناه» في السوق السوداء

أدلى المتهمان في واقعة سرقة السيراميك بمنطقة الزاوية الحمراء، باعترافاتهما خلال جلسة تحقيق استمرت لعدة ساعات، أمام النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات في الواقعة، واعترف المتهم الأول قائلا «حد فينا كان بيغفل صاحب المخزن ويتكلم معاه، والتاني يسرق السيراميك، ونجرى بعدها قبل ما حد يمسكنا، كنا بنحاول نبيعهم برا في السوق السوداء، عشان ناخد من وراهم فلوس أكتر»، هكذا كانت أقوال المتهم الأول، وأكدها شريكه في الواقعة، مشيرا إلى أنّ المبلغ المالي بحوزتهم من متحصلات الواقعة.

تفاصيل بلاغ سرعة سيراميك في الزاوية الحمراء

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء، بقيام شخصين لهما معلومات جنائية سابقة، ارتكابا واقعة سرقة 400 متر كسر سيراميك، من داخل أحد مخازن السيراميك .

وبالفحص والتحريات، تبين قيامهما بالسرقة باتباع أسلوب المغافلة، وبحوزتهما مبلغا ماليا من متحصلات الواقعة، وتم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا ببيع المسروقات لأحد الأشخاص، وبإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

وحول العقوبة المتوقعة للمتهمين، أوضح المحامي والخبير القانوني سمير عبد العظيم، أنّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على، «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».