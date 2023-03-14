متطوعون في «تحالف العمل الأهلي»: سعداء بالمشاركة ونشعر بالمسؤولية

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاق فعاليات مبادرة «كتف في كتف»، أكبر مبادرة حماية اجتماعية في مصر، وانطلقت المبادرة يوم الجمعة بـ16 محافظة بالتوازي، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وفق ما ذكره بيان للتحالف أن تلك الفعاليات تشمل تعبئة وتوزيع أكثر من مليون كرتونة مواد غذائية، إضافة إلى 160 ألف وجبة و30 ألف قطعة ملابس على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أهالي المحافظات الـ16 بمشاركة متطوعي التحالف.

متطوعون بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ووفق تقرير عرضته قناة النيل للأخبار، فإنه كان للأطفال نصيب بالمبادرة وذلك بتوزيع فوانيس رمضان والألعاب لإدخال البهجة والسرور على الأطفال وأسرهم، وتأتي مبادرة كتف بكتف لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيًا مع جهود التحالف وذلك بتقديم 4 ملايين كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية، وكان التحالف قد أعلن عن حضور 80 ألف متطوع بمبادرة «كتف في كتف» الجمعة المقبلة.

متطوعون: نشعر بسعادة بالانضمام وتلقي تدريبات على العمل

وقالت ملك أشرف حمدي محمد، متطوعة بمؤسسة بنك الطعام، إنها بحثت على الإنترنت على موقع بنك الطعام ووجدت خاصية الانضمام كمتطوعة، لافتة إلى أن الانضمام كان بإجراءات سهلة شملت تدريب المتطوعين على عدة أمور تسهل من عملهم، كاشفة عن سعادتها البالغة من انضمامها للعمل الخيري، إذ أنها تشعر بالسعادة بمساعدتها في تقديم الخدمات للأسر الأولى بالرعاية إضافة إلى شعورها أنها تستفيد بوقتها بصورة إيجابية، فضلًا عن تكوينها العديد من الصداقات من خلال عملها كمتطوعة.

شعور بالمسؤولية

وقال أنطوني أمير، المتطوع من مؤسسة راعي مصر للتنمية، إنه شعر بمسؤولية كبيرة بعد انضمامه للعمل الأهلي كونه أصبح يشعر أكثر بالأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى أنه أصبح يستهدف من خلال تطوعه إسعاد هؤلاء الأسر.