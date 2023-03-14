حبس شخص لاتهامه بسرقة سيارة في السلام

قررت النيابة العامة، حبس المتهم في قضية سرقة سيارة حال توقفها بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة، لورود إخطار لقسم شرطة السلام أول من احد الأشخاص بسرقة سيارته من المنطقة، وبالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عطلا له معلومات جنائية سابقة قام بسرقة السيارة باستخدام أسلوب «توصيل الأسلاك».

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب لواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

عقوبة المتهم

حول العقوبة المتوقعة للمتهم، أوضح المحامي والخبير القانوني سمير عبد العظيم، أنّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».