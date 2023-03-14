المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف، علي شخص لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمركز طوخ بالقليوبية.

صدر الحكم في جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم على، ووكيل النيابة كمال معتمد، وأمانة سر محمد فرحات.

إحالة المتهم إلى جنايات بنها

تضمن أمر الإحالة في القضية بأن المتهم «أحمد.ج » بدائرة مركز طوخ في محافظه القليوبية، أحرز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما أحرز الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

تحريات مباحث القليوبية

وتوصلت تحريات المباحث أنه حال مرور أمني بدائرة مركز طوخ لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم ممسكاً بيده سيجارة مشتعلة ينبعث منها دخان كثيف لاحتراق جوهر الحشيش المخدر فضبطه والسيجارة إحرازه، وبتفتيشه عثر على عدد 34 لفافة ورقية تحوى جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل تواصله بالعملاء والسيجارة بقصد التعاطي.